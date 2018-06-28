نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصدر بالنقل: تنظيمات جديدة تمنع النساء من نقل الرجال
28/06/2018   2:04 م

مصدر بالنقل: تنظيمات جديدة تمنع النساء من نقل الرجال

+ = -
950

ألمح مصدر في هيئة النقل العام إلى تنظيمات جديدة لعمل المرأة في قطاع الأجرة عبر التطبيقات الذكية تتضمن عدم السماح للنساء بنقل الرجال.

وقال المصدر بحسب صحيفة “مكة” إنه إذا كان من يقود السيارة التي تعمل في مجال الأجرة عبر التطبيقات الذكية امرأة فسيكون مسموحاً لها فقط بنقل السيدات والأطفال.

من جهته، قال أحد المختصين في قطاع الأجرة إن النساء يشكلن النسبة الأكبر من عملاء سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، وتبعاً لذلك سيزيد عدد النساء المقبلات على العمل في هذا المجال، متوقعاً أن ينخفض الإقبال على هذه التطبيقات مستقبلاً مع اعتماد النساء على القيادة بأنفسهن.

مصدر بالنقل: تنظيمات جديدة تمنع النساء من نقل الرجال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992386.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.