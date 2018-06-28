مصدر بالنقل: تنظيمات جديدة تمنع النساء من نقل الرجال

ألمح مصدر في هيئة النقل العام إلى تنظيمات جديدة لعمل المرأة في قطاع الأجرة عبر التطبيقات الذكية تتضمن عدم السماح للنساء بنقل الرجال.
وقال المصدر بحسب صحيفة “مكة” إنه إذا كان من يقود السيارة التي تعمل في مجال الأجرة عبر التطبيقات الذكية امرأة فسيكون مسموحاً لها فقط بنقل السيدات والأطفال.
من جهته، قال أحد المختصين في قطاع الأجرة إن النساء يشكلن النسبة الأكبر من عملاء سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، وتبعاً لذلك سيزيد عدد النساء المقبلات على العمل في هذا المجال، متوقعاً أن ينخفض الإقبال على هذه التطبيقات مستقبلاً مع اعتماد النساء على القيادة بأنفسهن.