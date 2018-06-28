أغلقت وزارة التجارة والاستثمار إحدى محطات الوقود بالمدينة المنورة بعد رصد اختلاط ماء بالبنزين في أحد خزاناتها.
وكان عدد من المواطنين نشروا مقطع فيديو اتهموا من خلاله المحطة بالتسبب في إعطاب سياراتهم، نتيجة خلطها البنزين 91 بالماء، وتقدموا ببلاغات رسمية لوزارة التجارة بشأن الواقعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين إن الفرق الرقابية التابعة للوزارة وقفت على المحطة، وقامت بإغلاقها بعد التأكد من وجود اختلاط ماء بالبنزين في أحد الخزانات.
وأوضح أنه تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري، كما تم إلزام المحطة بإصلاح السيارات المتضررة.
ورداً على أحد المغردين تساءل عن سبب عدم ذكر اسم المحطة، أوضح الحسين أن التشهير عقوبة تصدر بموجب حكم شرعي من القضاء، وأن النظام يمنع وزارة التجارة من التشهير.
وفق “أخبار 24”.