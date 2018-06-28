وظائف بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
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|تعلن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بطرح مسابقة وظائف تدريبية للرجال لسد احتياجها في عدد من الوحدات التدريبية لعدد من التخصصات الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين فعلى الراغبين من المواطنين التقديم على الوظائف من خلال أيقونة وظائف بموقع المؤسسة الالكتروني وفق مايلي:
1. تاريخ التقديم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 14/10 /1439هـ وحتى نهاية يوم الأثنين الموافق 18/10/1439هـ
2. بعد الانتهاء من عملية التقديم في موقع المؤسسة نأمل طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة والاختبار المحوسب.
3. سيتم الإعلان عن مواعيد المقابلة الشخصية والاختبار المحوسب للمتقدمين المنطبقة عليهم شروط شغل الوظيفه لاحقاً،علماً بأن المؤسسة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة يتم إدخالها من قبل المتقدم وعدم صحتها عند مطابقتها مع المؤهل والدورات التدريبية و الخبرات الوظيفية عند الحضور للمقابلة الشخصية.
4. على جميع المتقدمين الذين سبق لهم التسجيل في قاعدة البيانات تعبئة طلب جديد لكي يتمكنوا من تحديد الرغبات .
5. شغل الوظائف يكون حسب الفئات الوظيفية المتوفرة عند إعلان النتائج.
6. بعد عملية الترشيح على الوظائف المعلنة وفي حال اعتذار أحد المرشحين الأساسيين عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك الوظيفة والتي قد يكون مقرها هو رغبة أحد المرشحين الاساسيين على من سبق ترشيحهم وإنما سيتم عرضها مباشرة على المرشح الاحتياطي حتى لايؤثر ذلك على سرعة عملية تسديد الاحتياج.
7. عند إدخال الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم يجب ان يكون تاريخها بعد تاريخ المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وألا يكون قد استفاد منها بميزة وظيفية (للموظفين الحكوميين) وألا يتجاوز تاريخ الحصول على الدورة التدريبية تاريخ 14/10/1439هـ. علماً بأنه لن يتم النظر في البرامج التدريبية الغير مدخله في نظام المسابقة.
8. عند إدخال الخبرات الوظيفية يجب ان يكون تاريخها بعد تاريخ المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وقبل تاريخ 14/10/1439هـ وفي مجال الوظيفة المتقدم عليها،علماً بأنه لن يتم النظر في الخبرة الوظيفية الغير مدخله في نظام المسابقة.
علماً بان جميع جميع الوظائف يشترط ان يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه بدرجة (Honours) وليس (Ordinary) في الدول التي يوجد لديها هذا التنظيم، ولمزيد من الاستفسارات نأمل التواصل عبر البريد الالكتروني
MF-JOBS@tvtc.gov.sa
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