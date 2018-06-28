واتساب يتيح إخفاء الوسائط المشتركة تلقائياً من الظهور في معرض الهاتف

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدميه عبر إخفاء الوسائط المشتركة تلقائياً من الظهور في معرض الهاتف.
ووضعت الميزة الجديدة لأول مرة في الإصدار (2.18.194)، كما سيجرى طرحها في أحدث إصدار للتطبيق على متجر جوجل بلاي أيضاً وتحديداً الإصدار (2.18.199).
ويجرى استخدام الميزة الجديدة من خلال اختيار جهة الاتصال لرؤية الوسائط المشتركة معها أولاً، ومن ثم النقر على اسم جهة الاتصال أو المجموعة أعلى نافذة الدردشة، كما يمكن اختيار عرض جهة الاتصال من القائمة ثلاثية النقاط، ليشاهد المستخدم بعدها خيار رؤية الوسائط. وفق “أخبار 24”.
ولم يحدد التطبيق إذا كان الخيار الجديد سيؤثر على مساحة التخزين أم أن الميزة الجديدة تعمل على توفير مساحة للتخزين في هذه العملية.