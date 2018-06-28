تسبّب إطلاق الأعيرة النارية في إحدى حفلات الزواج بمحافظة صامطة، في اختراق رصاصة طائشة لسقف منزل قريب من الحي الذي أقيم فيه العرس.
وسمع صاحب المنزل المتضرّر، وفقًا لـ “سبق”، صوتاً قوياً في سقف المنزل، حيث فوجئ باختراق الرصاصة للسقف من “الهنجر”، وسقوطها بإحدى الغرف.
ولم يتوقع صاحب المنزل أن يكون إطلاق الأعيرة النارية في حفل الزواج بجوارهم سببا في اختراق الرصاصة للسقف.
وكانت وزارة الداخلية وجّهت بضرورة التعامل بحزمٍ مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصّة.
وفق “أخبار 24”.