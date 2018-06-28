“خرائط جوجل” يقدم خاصية تذكر مكان إيقاف السيارة..وهذه طريقة استخدامها

طرحت شركة جوجل ميزة في تطبيق “خرائط جوجل” تمكّن المستخدمين من تحديد موقع إيقاف السيارة بسهولة.
وأتاحت الشركة الميزة على أجهزة آيفون وأندرويد على السواء، وللاستفادة منها يمكن اتباع الخطوات التالية:
– الدخول على تطبيق خرائط جوجل.
– الضغط بشكل خفيف على الدائرة الزرقاء التي تشير إلى مكان وقوفك.
– تظهر للمستخدم بعد ذلك عدة خيارات منها خيار تحديد أن هذا المكان هو مكان وقوف المركبة.
– يعمل التطبيق بعد ذلك على تذكر هذا المكان، فعندما تفتح التطبيق مرة أخرى تجد مكان السيارة محفوظاً، مع ظهور عبارة: “لقد أوقفت سيارتك بالقرب من هنا”. وفق “أخبار 24”.