فاجأ نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الثلاثاء، أحد الصحفيين الأرجنتينيين بأنه لا يزال محتفظًا بالتميمة التي أرسلتها والدة الصحفي لميسي كي تجلب له الحظ.
وأظهر مقطع فيديو جانبًا من لقاء الصحفي راما بانتورتو مع ميسي، حيث سأله: “لا أعلم إن كنت تتذكر، ولكني أعطيتك تميمة حظ صنعتها والدتي لك، لا أعلم إن كنت قد رميتها بعيدا أم ماذا؟”، وذلك عقب فوز الأرجنتين على المنتخب النيجيري.
وجاء رد ميسي على الفور، حيث قام بإنزال جوربه الأيسر حتى يثبت للصحفي أنه ما زال محتفظًا بتميمة والدته مربوطة على كاحله، ما جعل الصحفي ينظر للكاميرا بعفوية قائلًا: “أمي.. ميسي قد ارتداها”.
وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، أحرز منهما ميسي هدفًا في الدقيقة الـ 14 من عمر المبارة، وسجل بعده ماركوس روخو هدف الفوز في الدقيقة الـ 86.
وفق “أخبار 24”.