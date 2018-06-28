“الجزائية المتخصصة” تعاقب مواطناً تستر على شقيقه المطلوب أمنياً بـالسجن 9 سنوات

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، مواطنا بالسجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، إثر إدانته بالتستر على شقيقه المطلوب للجهات الأمنية، لتورطه في إطلاق النار على رجال الأمن.
وبحسب الحكم الصادر فإن المدعى عليه أُدين بعلمه أن شقيقه مطلوب للجهات الأمنية، ولمشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب، كما أنه قدّم الدعم المالي والمعنوي لشقيقه ولم يقُم بتبليغ الجهات الأمنية.
وتضمن الحكم أن المدعى عليه قام بالتواصل والاجتماع مع شقيقه ومع شخصين آخرين بقصد المتاجرة بالمخدرات، متسترا عليهما أيضا، واشتراكه معهم في شراء وترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب “الكبتاجون” المحظورة، وتلقيه مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات. وفق “أخبار 24”.
كما ورد في حيثيات القضية أن المدعى عليه أدين بإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” مع أحد المطلوبين أمنياً، واستخدام الجوال المضبوط معه في ذلك.
وحُكم على المتهم بتعزيره بالسجن لمدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.