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أخبار محلية > بالصور.. نائب أمير جازان يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة الميت على الشهيد “حجي”
28/06/2018   1:04 ص

بالصور.. نائب أمير جازان يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة الميت على الشهيد “حجي”

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تقدم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، جموع المصلين، بعد صلاة عصر أمس (الأربعاء) بجامع التقوى بمحافظة أبو عريش، لأداء صلاة الميت على شهيد الواجب العريف أحمد بن قاسم حجي، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد بقطاع محافظة الداير بني مالك، بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

ونقل نائب أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأمير منطقة جازان لوالد وأشقاء وذوي الشهيد.

من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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صورة

صورة

صورة

صورة

بالصور.. نائب أمير جازان يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة الميت على الشهيد “حجي”

أخبار محلية
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