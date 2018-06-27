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أخبار محلية > الأمير سلطان بن سلمان يعلق على انتقادات إعلان “سوق عكاظ” بسبب كلمة “ناطرينكم”
27/06/2018   10:06 م

الأمير سلطان بن سلمان يعلق على انتقادات إعلان “سوق عكاظ” بسبب كلمة “ناطرينكم”

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علّق رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، على الانتقادات التي وجهت لأحد الإعلانات المروجة لمهرجان سوق عكاظ؛ بسبب احتوائها على كلمة “ناطرينكم”، كما أُطلق هاشتاق لنفس الكلمة.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أنه لا يشك أن مَن أطلقوا الهاشتاق يغيرون على اللغة العربية ولكن العالم تغير وأصبح هناك لغة متداولة، مشدداً على أن اللغة العربية رغم ذلك تبقى مصانة ومحفوظة.

وأوضح أن كلمة “ناطرينكم” متداولة في المناطق المطلة على الخليج العربي، مقدماً الشكر لكل مَن تناول هذا الأمر وقسى على الهيئة، مبيناً أن ذلك سوَّق لمهرجان سوق عكاظ الذي يحتفي باللغة العربية الأصيلة والأدب.

وفق “أخبار 24”.

الأمير سلطان بن سلمان يعلق على انتقادات إعلان “سوق عكاظ” بسبب كلمة “ناطرينكم”

أخبار محلية
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