“الحج والعمرة”: لا صحة لادعاءات منع المملكة للحجاج السوريين.. وأنهينا إجراءات 18 ألف منهم

نفت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، ما يتم تداوله من ادعاءات عن منع المملكة العربية السعودية حجاج الجنسية السورية ولا غيرهم من المسلمين من أداء مناسك الحج والعمرة.
وأوضحت أن المملكة تستقبل الملايين من ضيوف بيت الله الحرام من الحـجاج بمختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، ومن جميع أقطار العالم، في كافة الظروف أياً كانت وتقدم لهم الخدمات والتسهيلات التي تمكّنهم من أداء مناسك حجهم في يسر وسهولة وأمان.
وأبانت الوزارة في بيان لها أنه تم إنهاء كافة الترتيبات المتبعة لقدوم حوالي (18000) ثمانية عشر ألف حاج من الجنسية السورية، ويرافقهم (850) ثمانمائة وخمسون عضوا من أعضاء الجهاز الطبي والإداري في مكتب شؤون حجاج سوريا.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المكتب استكمل جميع الترتيبات والتعاقدات لخدمات واحتياجات الحجاج السوريين في (مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة) ولكامل العدد الذي سيقدم في موسم حج هذا العام 1439هـ، مؤكدة أن الحجاج السوريون الذين قدموا في السنوات الماضية أشادوا بالخدمات والرعاية والتسهيلات التي قُدمت لهم من قبل حكومة المملكة.
وبينت الوزارة أنه تم استكمال ترتيبات أداء مواطني أكثر من (80) ثمانين دولة لفريضة الحج بالاتفاق مع الجهات المعنية بشؤون الحـج في تلك الدول لتنظيم قدوم ما يقارب المليوني حاج لموسم حـج هذا العام 1439هـ.