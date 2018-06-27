نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحج والعمرة”: لا صحة لادعاءات منع المملكة للحجاج السوريين.. وأنهينا إجراءات 18 ألف منهم
27/06/2018   10:04 م

“الحج والعمرة”: لا صحة لادعاءات منع المملكة للحجاج السوريين.. وأنهينا إجراءات 18 ألف منهم

+ = -
690

نفت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، ما يتم تداوله من ادعاءات عن منع المملكة العربية السعودية حجاج الجنسية السورية ولا غيرهم من المسلمين من أداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضحت أن المملكة تستقبل الملايين من ضيوف بيت الله الحرام من الحـجاج بمختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، ومن جميع أقطار العالم، في كافة الظروف أياً كانت وتقدم لهم الخدمات والتسهيلات التي تمكّنهم من أداء مناسك حجهم في يسر وسهولة وأمان.

وأبانت الوزارة في بيان لها أنه تم إنهاء كافة الترتيبات المتبعة لقدوم حوالي (18000) ثمانية عشر ألف حاج من الجنسية السورية، ويرافقهم (850) ثمانمائة وخمسون عضوا من أعضاء الجهاز الطبي والإداري في مكتب شؤون حجاج سوريا.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المكتب استكمل جميع الترتيبات والتعاقدات لخدمات واحتياجات الحجاج السوريين في (مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة) ولكامل العدد الذي سيقدم في موسم حج هذا العام 1439هـ، مؤكدة أن الحجاج السوريون الذين قدموا في السنوات الماضية أشادوا بالخدمات والرعاية والتسهيلات التي قُدمت لهم من قبل حكومة المملكة.

وبينت الوزارة أنه تم استكمال ترتيبات أداء مواطني أكثر من (80) ثمانين دولة لفريضة الحج بالاتفاق مع الجهات المعنية بشؤون الحـج في تلك الدول لتنظيم قدوم ما يقارب المليوني حاج لموسم حـج هذا العام 1439هـ.

“الحج والعمرة”: لا صحة لادعاءات منع المملكة للحجاج السوريين.. وأنهينا إجراءات 18 ألف منهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992299.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.