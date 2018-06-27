استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أحد الجنود، والذي أصيب أثناء أداء مهامه على الحد الجنوبي.
والتقى أمير المنطقة في مكتبه بديوان الإمارة الوكيل رقيب صويلح بن مبروك بن حسن، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عقاب اللويحق.
وأظهرت صورة من الاستقبال احتفاء الأمير حسام الكبير بالجندي المصاب؛ تعبيرًا منه عن فخره واعتزازه بما يقدمه رجال الأمن البواسل في الدفاع عن الوطن.
وتمنى أمير المنطقة للوكيل رقيب الشفاء العاجل، كما شكر هو بدوره أمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته.
وفق “أخبار 24”.