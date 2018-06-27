بسبب عدم الالتزام بالنظام.. “مؤسسة النقد” تقرر إلغاء نشاط الوساطة في إعادة التأمين لـ11 شركة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما، اليوم الأربعاء، عن إلغاء نشاط الوساطة في إعادة التأمين لـ11 شركة تأمين.
وأوضحت “ساما” في بيان لها أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على شركات التأمين التعاوني، فقد تقرر إلغاء نشاط “الوساطة في إعادة التأمين” للشركات الآتية:
شركة رؤية المستقبل لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
شركة نوران الذهبية لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
شركة المخاطر الرئيسية لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
شركة نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
الشركة العربية لخدمات التسويق لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
الشركة الأولى لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
شركة بيت التأمين لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
الشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
شركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة.
شركة السبيل آسيا لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
شركة عصام قباني لوساطة التأمين وإعادة التامين.
وأضافت أنه تم السماح لهذه الشركات بالاستمرار في مزاولة نشاط “الوساطة في التأمين”، وذلك اعتباراً من تاريخ 13 /10/ 1439هـ الموافق 27 /06/ 2018م. وفق “أخبار 24”.
وأبانت “ساما” أنه تم إيقاف الشركات الـ 11 بسبب ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام هذه الشركات بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط “الوساطة في إعادة التأمين”.