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اخبار رياضية > بالفيديو.. بهدفين في الوقت بدل الضائع.. كوريا تصطحب ألمانيا معها خارج المونديال
27/06/2018   9:10 م

بالفيديو.. بهدفين في الوقت بدل الضائع.. كوريا تصطحب ألمانيا معها خارج المونديال

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فاز منتخب كوريا الجنوبية، اليوم (الأربعاء)، على المنتخب الألماني بهدفين دون مقابل على ملعب قازان أرينا، ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2018.

وتمكن المنتخب الألماني من فرض السيطرة طوال شوطي المباراة حتى انتهى الوقت الأصلي من دون أهداف؛ لكن المنتخب الكوري الجنوبي استطاع إحراز هدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت بعد الضائع للشوط الثاني.

وسجل هدفي كوريا كل من المدافع كيم يونج جوون والمهاجم سون هيونجمين، وتمكنت كوريا من إحراز النقاط الثلاث لتتساوى مع ألمانيا، وتخرجا معاً من المجموعة؛ حيث لم يفز أيّ من المنتخبين عدا مرة وحدة فقط خلال مرحلة المجموعات.

وكان آخر فوز حققته كوريا الجنوبية على ألمانيا قبل 14 عاماً في مباراة ودية أقيمت في مدينة يوسان الكورية، وفاز المنتخب الكوري فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بهدفين في الوقت بدل الضائع.. كوريا تصطحب ألمانيا معها خارج المونديال

اخبار رياضية
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