بجوائز مالية قدرها 45 مليوناً.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في ميدان الطائف الشهر القادم

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن خلال الفترة من يوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن برنامج المهرجان بشكل كامل يوم السبت القادم 16 شوال 1439هـ، الموافق 30 يونيو 2018م، مشيرا إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية. وفق “أخبار 24”.
ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.