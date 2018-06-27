إنشاء مدارس لتعليم قيادة السيارات للنساء في 5 مناطق

وقعت وزارة التعليم اليوم الأربعاء اتفاقية مشتركة مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء 5 مدارس لتعليم قيادة السيارات للنساء في 5 مناطق مختلفة.
وشهد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى توقيع الاتفاقية بين شركة تطوير التعليم القابضة، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سعود بن خضير، والمديرية العامة للمرور، ومثلها مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، لإنشاء المدارس الخمسة في مناطق جازان وحائل والجوف ونجران والحدود الشمالية.
وتضمنت الاتفاقية أن يقوم “المرور” بتزويد شركة تطوير التعليم بكافة الشروط والمواصفات الفنية وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات في ضوء أعلى معايير السلامة المرورية، وتتولى إدارة المرور إصدار رخص القيادة بعد إنهاء كافة متطلبات التدريب والتعليم.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مجال تعليم وتدريب قيادة المركبات ورفع مستوى التأهيل وتحقيق السلامة المرورية، فيما تتولى شركة تطوير التعليم خدمات الربط الإلكتروني مع إدارة المرور .
كما تناولت الاتفاقية قيام شركة تطوير التعليم القابضة بإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات وفق منهج تدريبي متقن، بحيث تتوفر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية و تتضمن (قاعات دراسية، معامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، مضمار التدريب الميداني).
وفق “أخبار 24”.