بالفيديو.. اللواء البسامي: لم تسجَّل حتى اليوم أي مخالفة مرورية على قائدات المركبات

كشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، عن عدم تسجيل أي مخالفة مرورية على قائدات المركبات خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في وزارة التعليم، أن تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة سيخلق جوا تنافسيا مع الرجل في الالتزام بقواعد المرور في المملكة، مؤكدا أن التنافس سيخلق الجودة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان أسبوعيا عن إنشاء مدارس جديدة لتعليم قيادة السيارات للنساء، بخلاف ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التعليم اليوم الخاص بإنشاء 5 مدارس في 5 مناطق هي الجوف وحائل وجازان، ونجران والحدود الشمالية.
وفق “أخبار 24”.