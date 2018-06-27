محافظ #الخرج يستقبل وفد وزارة الاسكان

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١٠/١٣هـ سعادة المهندس / منصور بن عبدالرحمن القحطاني مستشار معالي وزير الاسكان والمشرف العام على الاسكان التنموي وسعادة المهندس / بندر بن عبدالعزيز ريس مدير عام إدارة المشاريع بالاسكان التنموي وسعادة الأستاذ / محمد بن مسفر القحطاني مدير عام التخطيط والمتابعة وسعادة المهندس / علي بن سيف السهلي ممثل وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي لمنطقة الرياض . وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم بعدها تمت مناقشة سبل تطوير مشروع وزارة الاسكان في محافظة الخرج والتعاون في تسهيل تسليمه للمستحقين في المحافظة وبعدها قام سعادة المهندس / علي السهلي بشرح آلية الدعم السكني والتعريف بخدمات وزارة الاسكان بالقطاع الجنوبي لمنطقة الرياض وتم عرض موقع مشروع أعمال البنية التحتية لوزارة الاسكان بمحافظة الخرج .
وفي نهاية اللقاء قدم سعادة المحافظ شكره لهم متمنياً التوفيق ووعد بتسهيل جميع العقبات التي تواجههم وأن المحافظة وجميع الاجهزة بخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر رعاهم الله .