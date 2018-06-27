بيتزي: من المبكر الحديث عن تشكيلة آسيا 2019

أكد الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستعين بالتشكيلة المونديالية أم لا في بطولة كأس آسيا 2019 المقبلة بالإمارات.
وقال بيتزي أثناء مغادرته موسكو من مطار فانكوفو الدولي إن هناك وقتا طويلا حتى يتخذ قراراته الفنية المتعلقة بهذه البطولة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تمديد عقد أنطونيو بيتزي حتى نهاية كأس آسيا 2019 بعد ساعات من الفوز على مصر في ختام مسيرته في كأس العالم في روسيا.
وقال الاتحاد السعودي إن بيتزي سيستمر مع المنتخب حتى يخوض كأس آسيا في الإمارات والتي تقام من 5 يناير (كانون الثاني) وحتى مطلع فبراير (شباط).
وأضاف الاتحاد «سيتم الاتفاق مع المدرب بيتزي على إجراء بعض التغييرات في جهازه الفني وذلك بعد دراسة وتقييم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم».
وخسرت السعودية في افتتاح كأس العالم 5 – صفر أمام روسيا صاحبة الأرض بعد عرض متواضع ثم تعثرت 1 – صفر بصعوبة أمام أوروغواي، بطلة العالم مرتين، قبل أن تحول تأخرها بهدف إلى فوز 2 – 1 على مصر بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتقدمت السعودية بذلك إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى ورغم الخروج المبكر فإنها سجلت انتصارها الثالث في خمس مشاركات بالبطولة بعدما جاء أول فوزين في الظهور الأول في 1994.
وكان بيتزي، المولود في الأرجنتين لكنه اختار تمثيل منتخب إسبانيا، تولى تدريب السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد إقالة الأرجنتيني إدغاردو باوزا قبل أشهر من انطلاق كأس العالم.
وكان الاتفاق بين الطرفين ينص على أن يتولى بيتزي تدريب السعودية حتى نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم.
لكن يبدو أن بيتزي أدرك، خاصة بعد الفوز على مصر، أنه بات يملك فرصة كبيرة في الاستمرار في منصبه حتى نهاية كأس آسيا على الأقل.
وقال بيتزي للصحافيين في روسيا قبل العودة إلى الرياض: سينصب تركيزنا على كأس آسيا وأنا متأكد بنسبة 100 في المائة أن الفريق سيواصل التطور في الأشهر الستة المقبلة وسيكون بوسعه التنافس مع أعلى المستويات والذهاب إلى هناك للفوز بالكأس».
وسبق للسعودية إحراز لقب كأس آسيا ثلاث مرات آخرها في 1996 ولو نجح بيتزي في التتويج باللقب القاري فمن المؤكد أنه سيضمن تمديد التعاقد لفترة أطول.
من جهته أكد المدرب الوطني عبد العزيز الخالد أن المنتخب السعودي نجح في فرض شخصيته أمام نظيره المصري وقدم أداء رائعا ومختلفا عما قدمه في مباراتي روسيا والأوروغواي، مشيراً إلى أن الجميع شاهد حضورا متوازنا للاعبي الأخضر في المباراة في الهجوم وفي العودة للدفاع والضغط على حامل الكرة الأمر الذي تسبب في ضغط كبير على المنتخب المصري واستحق الأخضر الفوز في المباراة بعد سيطرة كاملة على مجريات المباراة.
وعد الخالد مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره المصري من أجمل المباريات التي لعبها الأخضر خلال مشاركته في المونديال بما فيها نهائيات كأس العالم 94 إلى حد وصفه، منوهاً إلى أن اللاعبين قدموا أداء رائعا بكل تفاصيله وعلى المستوى التنظيمي والتوازن الدفاعي والهجومي وروح اللاعبين والكثافة العددية في الهجوم الأمر الذي مكن من تقديم أداء مقنع تماماً وظهور شخصية اللاعب السعودي القادر على التألق متى ما منح الثقة، مؤكداً ضرورة تجاوز مرحلة الخسارة أمام روسيا قياساً بما قدمه اللاعبون من أداء مقنع ورجولي وفوز مستحق على المنتخب المصري.
وأضاف: «المنتخب السعودي نجح في إجبار لاعبي المنتخب المصري بالتراجع واللعب على الهجمات المرتدة ولم نشاهد أي مبادرة في الهجوم كونه وجد ضغطا عاليا من المنتخب السعودي في الثلث الأوسط وهذا يؤكد أن المنتخب المصري لم يستطيع التحرك في الملعب السعودي وهو دليل على التكتيك الجيد الذي انتهجه مدرب المنتخب الأرجنتيني بيتزي إضافة إلى جدارة اللاعبين من دون استثناء الذين كانوا موجودين وكانوا في يومهم وطبقوا ما يريده المدرب وبالتالي جاءت النتيجة إيجابية وكان باستطاعته الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف».
واستطرد الخالد: «لا نقلل من المنتخب المصري فهو الآخر أضاع فرصا للتسجيل وكانت المباراة ممتعة وسريعة وتليق بالمنتخبين في ختام مشاركتهم في المونديال ويمكن القول إن الفريقين شرفا العرب بشكل جيد».
ولفت الخالد إلى أن قراءة المدرب بيتزي الجيدة للمباراة وتوقيت التغييرات التي أجراها كانت مناسبة وفي وقتها مستشهداً بالتغيير الذي أجراه مدرب الأخضر بإشراك مهند عسيري كمهاجم تقليدي ووضع فهد المولد في الجهة اليمنى والفاعلية التي بات عليه أداء الأخضر في تحركات اللاعبين وتمريراتهم والتناغم المستمر بين خطوط الفريق بالكامل، مشيراً إلى الأدوار التي لعبها الثلاثي عطيف والفرج والمقهوي بسيطرتهم على منطقة الوسط والمناورة رغم خروج هتان باهبري، إلى جانب ما قدمه سالم الدوسري في المباراة الأمر الذي أفقد المنتخب المصري التركيز في بناء الهجمات.
وأضاف: «من الصعب أن نلوم اللاعبين على خسارتهم الثقيلة في مباراة الافتتاح أمام روسيا فهم ليسوا السبب وسبق وأن ذكرت أن المدرب بيتزي كان وراء هذه الخسارة نتيجة لسوء التكتيك وأسلوب اللعب الذي كان غير منظم، واللاعبون لديهم قدرات فنية عالية وكانوا يحتاجون إلى التنظيم والخلل الذي حدث في مباراة روسيا ليس خلل لاعبين وإنما خلل مدرب وسوء تقدير للمنافس الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره».
وأكد الخالد أن «مباراة افتتاح كان يفترض بها اللعب بتنظيم دفاعي أعلى وعدم الاندفاع للجانب الهجومي وعلينا أن نفرح فيما قدمه المنتخب في مباراته أمام مصر وتسجيل حضور ونقول للعالم إن الكرة السعودية في تطور على مستوى الرياضة وتواكب التطور الذي تشهده السعودية».
وبين الخالد أن القرعة التي وضعت الأخضر في مباراة الافتتاح كانت تشكل حملا كبيرا ولم يحسن التعامل معها، مضيفاً: «من الصعب أن تكسب أو تتعادل وكان بالإمكان أن نخسر بهدفين وتكون مشاركتنا مميزة في المونديال».
واستطرد المدرب السعودي: «لاعبو الأخضر نجحوا في إيقاف النجم المصري محمد صلاح، حيث لم يعط أي مساحة نتيجة للتغطية الجيدة من الدفاع وقراءته لتحركاته واستطاع تسجيل هدف فريقه بعد أن منح مساحة للعب وكاد أن يسجل هدفا ثانيا إلا أنه أضاعها وهو لاعب مهاري وسريع».
وطالب الخالد بتحليل واقعي ومنظم من فنيين للمنتخب بدءا من التصفيات ومروراً بمراحل الإعداد ومشاركته في النهائيات لدراسة الوضع بشكل عام، مضيفاً: «يجب الإبقاء على اللاعبين الموجودين بشكل كامل والتنظيم بحيث لا يكون لدينا استعجال والدروس المتأنية سوف تعطينا نتائج واقعية نبني عليها مستقبل المنتخب».