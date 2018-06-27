موقع “ليفربول إيكو” : ليفربول يسعى للتعاقد مع سالم الدوسري

تصدر النجم السعودي سالم الدوسري مهاجم نادي الهلال والمعار إلى فياريال قائمة المرشحين الجدد للانضمام إلى ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر موقع “ليفربول إيكو” أنّ الدوسري واحد من اللاعبين الذين تسلط عليهم العيون في ليفربول بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال كأس العالم مع المنتخب السعودي، رغم توديع الأخضر البطولة من الدور الأول.
وقال الموقع، إن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قدم “عرضًا مبهرًا” أمام مصر وأحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليمنع رفاق محمد صلاح من تحقيق التعادل.
وأشار إلى أن كتيبة اللاعبين المحاطة بالدوسري لم تكن على المستوى ذاته، منوهًا إلى أنّ اللاعب لم يشارك كثيرًا مع فياريال لكنه أظهر خلال الدقائق التي لعبها إمكانياته.
ويركز ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب على عدد من الأسماء المتألقة في مونديال روسيا لضمها إلى صفوف الفريق، ويضع حاليًا المميزين من الفرق المودعة للبطولة كهدف أول له.