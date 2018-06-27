تركي آل الشيخ يسخر من مدرب السعودية السابق

سخر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، من فشل مدرب المنتخب الأسترالي، بيرت فان مارفيك، الذي تولى تدريب الأخضر، في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.
وخرج المنتخب الأسترالي، من منافسات المونديال، بعد ان احتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة، التي ضمت فرنسا والدنمارك وبيرو .
ونشر آل الشيخ، صورة عبر حسابه الشخصي، على موقع إنستجرام، توضح نتائج المنتخب الأسترالي في المجموعة، وكتب تعليقا عليها (أشغلتونا، هذا مارفيك).
وودعت أستراليا، المونديال، بعدما قبعت في ذيل ترتيب المجموعة، برصيد نقطة وحيدة، بعد الخسارة أمام فرنسا وبيرو، والتعادل مع الدنمارك.
وكانت الجماهير السعودية، قد انتقدت آل الشيخ، بسبب عدم تجديد عقد مارفيك، الذي قاد المنتخب السعودي، لنهائيات كأس العالم، وذلك بعد نتائج الأخضر في المونديال .