خبراء: للقهوة فوائد صحية كبيرة على عضلة القلب وتخطي أزماته

كشف خبراء صحة عن فائدة كبيرة لتناول مشروب القهوة لعضلة القلب وحماية خلاياها.
وأوضح الخبراء وفقا لموقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية، أنه رغم الجدل الكبير حول فوائد القهوة وأضرارها، إلا أن دراساتهم أكدت أن فائدة القهوة تأتي من بروتين “بي 27″، والذي يساعد في تجديد خلايا القلب وحمايتها من الضرر.
وأشاروا إلى أن معدل الكافيين الموجود في 4 أكواب من القهوة يضمن حماية شرايين القلب، مطالبين كبار السن بالإقبال على شرب القهوة للمساعدة في تخطي الأزمات القلبية.
وبين الخبراء أنه من فوائد القهوة أيضا مساعدتها في الحماية من الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وتقليل عرضة معاناة الكلى بالنظر إلى قضاء الكافيين على ترسبات الكالسيوم في الشرايين.
من جهة أخرى، أكدت دراسة مشتركة أجراها خبراء من جامعة ولاية “أوهايو”، وخبراء من جامعة “كاليفورنيا”، على أن تناول الكافيين يزيد من التركيز والكفاءة في العمل، ويساعد على العمل الجماعي.
وأجريت الدراسة على 72 طالباً، ويذكر أنهم لم يطلعوا على الهدف الحقيقي للدراسة، وتم إخبارهم بأن عليهم تجربة نوع جديد من القهوة والمشاركة في اختيار جماعي للمواضيع العلمية التي يجب مناقشتها لاحقا.
ووضعت معايير اختيار للمشاركين في التجربة عدم وجود حساسية لمادة الكافيين وعدم شرب أكثر من 4 فناجيل من القهوة يوميا، حيث توصل الخبراء إلى أن شرب القهوة يساعد على إنجاز المهام بصورة أفضل.