مصادر: توجيهات لوزارة الإسكان بدراسة أثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات لوزارة الإسكان بدراسة أثر تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بعد مرور أكثر من 30 شهراً على إقرار مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الحياة”، أن تلك الآثار سيتم توضيحها من خلال تقارير تبين قيمة الفواتير الصادرة ومساحات الأراضي التي فُرضت عليها الرسوم بشكل دوري.
وشملت التوجيهات إعطاء الأولوية لوضع منهجية لجمع بيانات السجلات الموثوقة الخاصة بقطاع الإسكان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارات العدل والاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإحصاء، والشركة السعودية للكهرباء، مع التزام جميع الجهات بتوفير أحدث البيانات المطلوبة لوزارة الإسكان.
يذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يتضمن فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.