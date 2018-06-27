“الموانئ”: برنامج المركز “اللوجيستي” لربط المملكة بقارات العالم تم رفعه لمجلس الشؤون الاقتصادية لاعتماده

أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، أنه سيتم اعتماد برنامج “المركز اللوجيستي” لربط المملكة بقارات العالم قريبا، لافتا إلى أنه تم رفعه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليه.
وأوضح الخلب خلال زيارته لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، أن مخطط تحويل المملكة لمركز لوجيستي لربط قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا) سيتطلب العديد من التشريعات وتطوير منظومة النقل البري ومشاركة النقل الجوي والخطوط الحديدية.
وأشار إلى أن الموانئ تعتبر عنصرا أساسيا في المشروع، مبينا أنها أيضا رائدة في مجال الخصخصة بالنسبة للقطاعات الحكومية، حيث بدأت الخصخصة قبل 20 عاما بواسطة عقود الامتياز. وفق “أخبار 24”.
وبين أن جميع موانئ المملكة تدار حاليا بواسطة شركات مشغلة وهذه الآلية مستمرة، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على تطوير عقود الامتياز خلال الفترة المقبلة.