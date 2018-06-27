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أخبار محلية > الحكم في 1000 قضية ضد “العقاري” لتحويله مستفيدين إلى البنوك في المدينة وتبوك الشهر الجاري
27/06/2018   4:37 م

الحكم في 1000 قضية ضد “العقاري” لتحويله مستفيدين إلى البنوك في المدينة وتبوك الشهر الجاري

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ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة ستنظر في نحو 1000 حكم صادر من المحكمة الإدارية بالمدينة ضد الصندوق العقاري بالمدينة وتبوك؛ بسبب قيامه بتحويل عددٍ من المستفيدين إلى البنوك التجارية.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “مكة” أن المحكمة ستنظر في تلك القضايا وتصدر الحكم فيها خلال الشهر الجاري.

ويطالب المواطنون الذين قاموا بتحريك دعاوى ضد الصندوق العقاري بصرف 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق للمتقدمين قبل عام 1432 وعدم تحويلهم للبنوك.

وأشارت المصادر إلى أن موظفي محكمة الاستئناف قاموا خلال إجازة العيد بفرز 800 قضية من تلك القضايا تمهيداً لتوزيعها على القضاة للحكم فيها خلال الشهر الجاري .

وكانت المحكمة الإدارية بالمدينة قد أصدرت أحكاماً نهائية نافذة ألزمت بموجبها الصندوق العقاري بعدم تحويل عدد من المتضررين للبنوك ومعاملتهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم بقيمة 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق.

الحكم في 1000 قضية ضد “العقاري” لتحويله مستفيدين إلى البنوك في المدينة وتبوك الشهر الجاري

أخبار محلية
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