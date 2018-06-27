بالفيديو.. “الأرصاد”: الغبار سيعود للرياض غداً.. وحسن كراني: سيمتد للشرقية خلال الـ 72 ساعة القادمة

كشف المتحدث الرسمي للأرصاد بجدة حسن القحطاني أن المناطق الشمالية والوسطى والغربية تأثرت برياح نشطة قادمة من العراق، تسببت في موجة الغبار التي هبت أمس (الثلاثاء)، ويتوقع استمرارها حتى اليوم.
وقال القحطاني في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن هذه الحالة يتوقع لها أن تعود بعد ظهر يوم غد (الخميس)، وتنشط الرياح بشكل أكبر خاصة على شمال الرياض وحفر الباطن والأجزاء الغربية للمنطقة الشرقية، مبيناً أن المرتفعات الجبلية ستشهد هطول أمطار متفرقة مع درجات حرارة متوسطة.
من جانبه، قال خبير الأرصاد الجوية ومقدم النشرة الجوية السابق حسن كراني، إنه يتوقع أن تمتد الكتلة الغبارية التي تغطي سماء العاصمة الرياض لأجواء المنطقة الشرقية خلال الـ 72 ساعة القادمة، مع تسببها في شبه انعدام للرؤية.
وأوضح كراني في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” أن الشرقية سلمت من الغبار أمس (الثلاثاء)، لكن الحال سيتغير اليوم بسبب تحركه الملموس، متوقعاً هبوب أتربة مثارة على الأجواء الشمالية الشرقية، تتحرك إلى الشرقية ثم الوسطى مع شبه انعدام للرؤية والانعدام وارد، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر خلال الـ 72 ساعة القادمة.
وأضاف: “غطّت الكتلة الغبارية أجواء الخرج بعد تحركها من أجواء العاصمة الرياض تاركة عوالق ترابية خلفها، وتتحرك لمنطقة الربع الخالي وتدريجياً لوادي الدواسر، ومن ثم للجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية للمرتفعات مع شبه انعدام في مدى الرؤية”، مبيناً أن الإنعدام وارد وخاصة أثناء التحرك.