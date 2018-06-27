بالفيديو.. بعد تمكينهن من القيادة.. طبيبات سعوديات يقترحن تنفيذ “سيارة إسعاف نسائية”

في خطوة تستهدف الاستفادة من تنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة السيارة في المملكة، اقترح عدد من المواطنات يعملن في مجال طب الطوارئ بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الخبر، فكرة وجود سيارة إسعاف نسائية، لمنح المرأة خصوصية أكثر عند ورود نداءات استغاثة صادرة عن نساء يُقِمن في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الطبيبة أمل الصليبيخ، وفقا لـ”العربية نت”، أن سيارة الإسعاف النسائية سيكون جميع طاقمها من المسعفات والسائقات؛ لتلبية نداءات الاستغاثة الصادرة عن نساء يُقِمن في المنطقة الشرقية.
وأضافت أن سيارة الإسعاف النسائية ستقدم خدماتها للنساء والأطفال فقط، مشيرة إلى أن السيارة سيكون جميع طاقمها من النساء فقط؛ هدفهن الانتقال فوراً للحالات الطارئة وإسعافها قبل الوصول إلى المستشفى، وهي خدمة تستهدف النساء بمختلف إصاباتهن، سواء إسعاف الحوامل، وحالات الأطفال.
وفي السياق ذاته، عبّرت أمل عن سعادتها بتمكين المرأة من قيادة السيارة، حيث سهّل ذلك مهمتها على اعتبار عملها طبيبة طوارئ تخضع لتبدل ورديات العمل واحتمالية عدم عثورها على مَن يوصلها، مؤكدة أن ذلك لن يساعدها ولكن سيساعد أيضاً زملاءها ومرضاها بتمكينها من الوصول في الوقت المحدد دائماً.