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أخبار محلية > “هيئة الإعلام”: هروب المذيعة إلى الخارج لا يعفيها من إجراءات التحقيق
27/06/2018   10:35 ص

“هيئة الإعلام”: هروب المذيعة إلى الخارج لا يعفيها من إجراءات التحقيق

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صرحت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام بأن هروب المذيعة إلى خارج المملكة بعد صدور قرار بإحالتها للتحقيق وتبلغها به، يعد مخالفة أخرى للأنظمة، ولا يعفيها من اتخاذ الإجراءات النظامية واستكمال التحقيق معها حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت وزارة الإعلام، قد أعلنت أمس (الثلاثاء)، عن إحالة المذيعة للتحقيق إثر انتشار مقطع فيديو لها وهي تقدّم تقريراً عن قيادة المرأة، وكانت ترتدي ملابس غير محتشمة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن المذيعة خالفت الأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة في ظهورها عبر مقطع فيديو متداول وهو ما ستحاسَب عليه.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن المذيعة غادرت المملكة بعد فترة وجيزة من إعلان قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع بشأن إحالتها للتحقيق.

“هيئة الإعلام”: هروب المذيعة إلى الخارج لا يعفيها من إجراءات التحقيق

أخبار محلية
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