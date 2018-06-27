بالفيديو.. الكلباني: دخول اليهود والنصارى للمسجد جائز.. وهذا حكم النظر لوجه المرأة

قال إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، إنه يجوز للكافر دخول المسجد خاصة اليهودي والنصراني، مضيفاً أن النظر إلى وجه المرأة جائز، بشرط ألا يكون بشهوة.
وأوضح الكلباني من خلال مقطع فيديو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود في المسجد؛ حيث استقبل وفد نجران وهم نصارى في المسجد، مؤكداً أنه لا يرى حرجاً في ذلك رغم الخلاف حول هذه المسألة.
وأضاف أن النظر لوجه المرأة جائز لكن بشرط ألا يكون بشهوة أو غريزة، مبيناً أن النظر لها والحديث معها من أجل بيع أو شراء أو غيره لا حرج فيه على الإطلاق.
وفق “أخبار 24”.