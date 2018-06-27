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أخبار محلية > “الشورى” يرفض توصية بفتح وظائف عسكرية للنساء في وزارة الدفاع
27/06/2018   10:30 ص

“الشورى” يرفض توصية بفتح وظائف عسكرية للنساء في وزارة الدفاع

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رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) توصية تنص على إتاحة عدد من الوظائف العسكرية للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة، حسب احتياج الوزارة.

وجاء رفض المجلس للتوصية وفقاً لـ “عكاظ”، رغم حصولها على تأييد 59 عضواً مقابل رفض 55 وامتناع 11 عضواً عن التصويت؛ حيث برر المعارضون لها، أن صياغتها جعلتها عامة وشبه متحققة.

يذكر أن التوصية قدمت من عضوي المجلس إقبال درندي والمهندس أحمد الأسود وتبنتها اللجنة الأمنية، وجاء في مسوغتها أن رؤية 2030 دعت لتمكين المرأة السعودية ومساواتها بالرجل في دعم نهضة المملكة، ومساواتها في التعليم والعمل بكل أنواعه بما في ذلك الوظائف العسكرية.

“الشورى” يرفض توصية بفتح وظائف عسكرية للنساء في وزارة الدفاع

أخبار محلية
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