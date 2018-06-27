أبا الخيل: لن نتيح تأشيرات لاستقدام سائقات.. والنظام لا يمنع العاملات المنزليات من القيادة

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن الوزارة لن تتيح حالياً تأشيرات لاستقدام سائقات من خارج المملكة سواء للأفراد أو للشركات.
وأضاف أبا الخيل بحسب “الوطن” أن العاملة المنزلية لا يحق لها مزاولة مهنة سائق خاص ويُتاح لها العمل فقط في المهنة التي استقدمت عليها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه بمقدورها استخراج رخصة قيادة وأن النظام لا يمنعها من قيادة المركبة.
وكان مدير عام المرور اللواء محمد البسامي قد أكد أنه يجري التنسيق مع “العمل” لبحث تمكين العاملات المنزليات من القيادة بعد حصولهن على رخص قيادة، وتغيير عقود عملهن.
وأكد أن نظام المرور لا يمنع العاملة المنزلية من القيادة مثلها مثل أي وافد يعمل في المملكة، ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة التي تمنعها في الوقت الحالي من ممارسة مهنة سائقة.