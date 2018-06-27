قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للوظائف العسكرية

أعلنت قوات الأمن الخاصة، اليوم الثلاثاء، نتائج القبول النهائي للمتقدمين للوظائف العسكرية لعام 1439.
ودعت قوات الأمن الخاصة جميع المقبولين للتحضير بزي رياضي كامل مكون من بدلتين رياضية أزرق سادة وقبوع رأس أبيض عدد 4، ووضع لوحة اسم رباعي حسب بطاقة الأحوال مكتوبة بالخياطة باللون الأسود ومثبتة على البدلة الرياضية مع كتابة فصيلة الدم باللون الأحمر بالجهة اليمين عدد 2.
وأشارت إلى أنه يتوجب على المقبولين حلاقة الرأس مكينة درجة “صفر”، وإحضار عدد 2 صورة من بطاقة الأحوال تكون مكبرة وواضحة المعالم، على أن يكون التحضير في البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة – طريق القصيم – شمال الرياض الساعة السابعة صباحاً يوم السبت الموافق 1 ذو القعدة.
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