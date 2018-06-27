استحوذ حدث تطبيق قرار السماح للنساء في المملكة بقيادة السيارة على اهتمام واسع في الصحافة العالمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وضجّت مواقع التواصل بالحديث عن قرار السماح للنساء بالقيادة، حيث تبادل المشاركون بلغات عدة أخبار القيادة وقصص اللحظات الأولى لقيادة المرأة والتجارب الشخصية، إضافة لتبادل التهاني على هذا القرار، الذي وصفه كثير من متداوليه بالتاريخي.
وبلغ عدد المشاهدات للحديث عن قيادة المرأة 1.5 مليار مشاهدة، حيث تم تداول أكثر من 123 ألف مادة إعلامية بأكثر من 39 لغة، قام بنشرها أكثر من 73 ألف شخص، وذلك بحسب مركز التواصل الحكومي.
أما بالنسبة للهاشتاجات الأكثر تداولاً، والتي تضمنت الحديث عن قيادة المرأة في السعودية، فجاءت كالتالي: (السعودية، المرأة السعودية تسوق، المرأة، توكلي وانطلقي، المرأة السعودية تقود السيارة، saudia، saudiwomendriving).
وتصدر الحدث عناوين الصحافة العالمية لعدة أيام، حيث أوردت العديد من الصحف الغربية الكثير من الأخبار عن قيادة المرأة، وكانت عناوينها بالبنط العريض وفي الصفحات الرئيسية في تلك الصحف.
وقدم إلى المملكة لتغطية هذا الحدث، 113 صحفياً وصحفية يعملون في 57 وسيلة إعلامية من 42 دولة حول العالم، على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا
وفق “أخبار 24”.