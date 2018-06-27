أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذيرات وتنبيهات متقدمة من حالة جوية سيئة قد تدوم لمدة 6 ساعات بمناطق: الرياض، وعسير، وجازان.
وحذّرت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية لمنطقة الرياض، ما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية في طرق: الرياض، رماح، الخرج، والطريق الواصل بين الرياض والدمام، تمتد حتى الساعة الـ9 مساء.
كما نبّهت الأرصاد أهالي منطقة عسير من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، إلى جانب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في: أبها، السودة، رجال ألمع – محايل، الدرب.
فيما نبّهت الهيئة أهالي منطقة جازان، وخصوصًا في: وادي الحياة، وادي لجب والريث، من هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.