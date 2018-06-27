مراسلة تلفزيونية تنفذ تجربة العمل “كدّادة”.. وهذا كان تجاوب العاملين والركاب

نفّذت المراسلة التلفزيونية تغريد الهويش تجربة ميدانية حول محاولة اقتحام العمل “كدّادة” في مجال النقل داخل الرياض، وذلك بعد السماح للمرأة بقيادة السيارات.
وزارت الهويش مكان الكدّادين، حيث حاورت بعضهم وسألتهم عن انطباعهم في حال رغبتها – أو رغبة امرأة أخرى – في الدخول إلى المجال، حيث تنوعت ردات فعلهم بين متفق ومتردد، وحفلت التعليقات بالجدية والسخرية في الوقت ذاته.
وجرّبت الهويش أن تعرض خدمات النقل و”الكدادة” على بعض المهتمين من الركاب، ممن رغبوا في الذهاب إلى الدمام، وإلى مدن أخرى، حيث ركب معها بعض الركاب استعدادا للذهاب إلى الدمام.
ماذا لو عملت سعودية “كدّادة” ..
شاهد تجربة زميلتنا تغريد الهويش
لـ #نشرة_التاسعة#أنا_أقود #أول_سيلفي_مع_الدركسون pic.twitter.com/bvLvAhrV7G
— MBC أخبار (@MBC24News) June 26, 2018