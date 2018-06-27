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أخبار محلية > شاب يتنكر في زي نسائي ويمارس التفحيط بتبوك.. ودوريات الشرطة تضبطه
27/06/2018   12:17 ص

شاب يتنكر في زي نسائي ويمارس التفحيط بتبوك.. ودوريات الشرطة تضبطه

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أقدم مواطن على قيادة سيارة وهو متنكر في زي نسائي وممارسة التفحيط في حي النهضة بمدينة تبوك، فيما تمكنت الجهات الأمنية من كشفه والقبض عليه.

وأوضحت شرطة منطقة تبوك، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه عند الساعة 16:30 مساءً وأثناء قيام دورية مرور بمهامها في حي النهضة تم رصد سيارة يمارس سائقها التفحيط.

وأضافت الشرطة أنه تمت مباشرة الواقعة والقبض على المواطن، الذي تبين أنه متنكر في زي نسائي، بالإضافة إلى القبض على مرافقه، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عاما، وتم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

صورة

وفق “أخبار 24”.

شاب يتنكر في زي نسائي ويمارس التفحيط بتبوك.. ودوريات الشرطة تضبطه

أخبار محلية
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