الهريفي يكيل المديح لسالم الدوسري

أشاد لاعب المنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، بلاعب الأخضر الحالي، سالم الدوسري، بعد تألقه في مواجهة مصر بمونديال روسيا.
وغرد الهريفي على حسابه في تويتر، قائلا: “سالم حس وأصبح أفضل لاعب سعودي كمستوى فني وبدني، وفوقها يريد استمرار الاحتراف الخارجي”.
وكانت الجماهير السعودية رددت في وقت سابق “حس يا سالم”، بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا 2015.
وأضاف الهريفي: “سالم ملهم وقائد داخل الملعب، ويرفع من معنويات وثقة زملائه بحلوله وسرعته ولياقته، إمكانيات متطورة”.
وطالب الهريفي، المدير الفني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، بإشراك الدوسري خلف المهاجم في البطولات القادمة. وفق “أخبار 24”.
وقال: “بيتزي عندك أفضل لاعب سعودي، اطلقه خلف المهاجم”.
وسجل الدوسري هدف الفوز أمام منتخب مصر، في المباراة الأخيرة للأخضر والفراعنة في مونديال روسيا.