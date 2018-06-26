محمد نور: الكرة السعودية تدخل مرحلة جديدة.. بقاء “بيتزي” يعني الاستقرار

طالب محمد نور، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، ببقاء المدرب الأرجنتيني خون بيتزي في قيادة “الأخضر”؛ لأنّ الاستقرار أصبح أمرًا مُلحًا.
قال نور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الاستقرار مطلب ملح.. بيتزي مدرّب مقنع بكل ما تعنيه الكلمة.. استمراره يعني أنه سيقدم الأفضل”.
وأشار نور، إلى أنّ كرة القدم السعودية تدخل مرحلة جديدة، والأمر لم يعد مجرد كلام بل واقع، موضحًا أهمية إدراك المرحلة، ودعم المشروع التطويري الكبير. وفق “عاجل”.
ووجّه نجم المنتخب السعودي السابق رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة قائلًا: “معالي المستشار تركي آل الشيخ.. قد تعاندك مرة وربما مرتين، ولكن في النهاية العمل الجيد لابد أن يثمر.. وفقك الله في تطوير رياضة الوطن”.
وتابع نور: “الفوز الذي حققه الصقور في ختام المشاركة بالمونديال.. مبروك هذا الانتصار الرائع والمستوى الكبير”.
وفاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف؛ ليُنهي منافسات كأس العالم 2018، مُحتلًّا المركز الثالث في المجموعة الأولى، فيما تذيل الفراعنة الترتيب بدون نقاط.