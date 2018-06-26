ابوثنين : سنصل للريادة مع تركي آل الشيخ

امتدح لاعب نادي الهلال السابق “فيصل أبوثنين” قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعديل الاحتراف في دوري المحترفين، ومن أهم التعديلات التي تمت تقسيم عقود لاعبي الأندية لـ3 فئات مالية.
وكتب أبوثنين من خلال حسابه عبر تويتر: “بداية خارطة الطريق بتصحيح رواتب اللاعبين ومقدمات العقود التي اثقلت كاهل الأندية وأدخلتها في أزمات مالية حتى تدخل سمو ولي العهد حفظه الله وسدد التزاماتها”.
وتابع: “كلنا ثقة في معالي المستشار تركي ال الشيخ بإعادة الكرة السعودية للريادة مرة اخرى ووصولها لمستوى المنتخبات العالمية”. وفق سبورت.
ومنح قرار الاتحاد السعودي الأندية حق تسجيل 5 لاعبين خارج القائمة (للاستثمار) لا يحق لهم اللعب مع الفريق مثل الـ30 المقيدين بشكل رسمي، دون أي قيود حول جنسيتهم.