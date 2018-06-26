محمد صلاح: لم أكن سعيدًا بترتيب مقابلة الرئيس الشيشاني

علق الدولي المصري، محمد صلاح، على لقائه بالرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، خلال معسكر المنتخب المصري في مونديال روسيا، قائلًا: “لم أكن سعيدًا بعد ترتيب هذه المقابلة”.
واعتذر صلاح، عن وداع المنتخب المصري لكأس العالم بعد 3 خسائر متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية في المجموعة الأولى، وفق تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقال محمد صلاح: “أريد أن نعتذر لجميع المصريين الذين جاءوا لدعمنا في روسيا.. وصلنا إلي كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، وهناك بعض اللاعبين ليس لديهم الخبرة الدولية الكافية.. سنعود بقوة في مونديال 2022”.وفق “عاجل”.