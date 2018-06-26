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أخبار محلية > الكويت: نرفض المساس والإساءة للعلاقات الأخوية مع المملكة
26/06/2018   3:40 م

الكويت: نرفض المساس والإساءة للعلاقات الأخوية مع المملكة

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أكدت الكويت رفضها واستنكارها لما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من المساس والإساءة للعلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على بالغ اعتزاز الكويت وتمسكها المطلق بالعلاقات التاريخية والمتينة والوثيقة التي تربطها بالمملكة ورفضها واستنكارها لأي مساس وإساءة لهذه العلاقات.

وأضاف الصالح أن العلاقات مع المملكة أقوى من أن تنال منها هذه الإساءات المرفوضة لافتا إلى أن العلاقات التاريخية المتجذرة القائمة بين البلدين ترتكز على الاحترام المتبادل والإيمان المطلق بوحدة مصيرهما المشترك وحرصهما الدائم على تقوية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بوحي وتوجيه من قيادتيهما الحكيمتين. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن البلدين الشقيقين في هذا الإطار يؤكدان احترامهما لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية المبرمة بينهما.

الكويت: نرفض المساس والإساءة للعلاقات الأخوية مع المملكة

أخبار محلية
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