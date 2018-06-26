نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض
26/06/2018   3:41 م

فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض

+ = -
261

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمدينة الرياض، بدء التقديم اليوم الثلاثاء، على أن يبقى متاحاً الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 19/ 10/ 1439هـ، وذلك عبر الرابط.

وأهابت اللجنة بالطالبات التريث في استكمال إجراءات تقديم الطلب، وإدخال المعلومات، والتأكد من اختيار الرغبات بدقة وترتيبها بصورة صحيحة، مع مراعاة أن يكون اختيارها متوافقاً مع الشروط المعلنة لكل تخصص.

وأكدت أنه لا فرق بين من قامت بتعبئة وإرسال الطلب إلكترونيًا عبر البوابة في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أوفي غيره من أيام المدة المحددة للتقديم، حيث سيتم فرز جميع الطلبات آلياً بعد اقفال البوابة عن طريق المفاضلة بين جميع المتقدمات تنافسياً، حسب شروط ومعايير القبول، وترتيب الرغبات، والمقاعد المتاحة لكل تخصص. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنه يمكن للطالبة التعديل على الطلب وحفظه خلال مدة التقديم، مهيبة بالمتقدمات الالتزام بالجدول الزمني لإجراءات القبول الموضح على بوابة القبول بالتفصيل، والاطلاع على الدليل الإرشادي للقبول.

فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884992134.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.