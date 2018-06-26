نصائح وتحذيرات مهمة للحامل قبل قيادة السيارة

قدم استشاري العقم وأطفال الأنابيب الدكتور بندر العبدالكريم مجموعة من النصائح والتحذيرات للسيدات الحوامل الراغبات في خوض غمار قيادة السيارة، بعد دخول قرار السماح لهن بالقيادة حيز التطبيق.
وحثَّ العبدالكريم الحوامل على اختيار سيارة ذات ارتفاع مناسب يسهل على الحامل الصعود والنزول منها، وإبقاء مسافة آمنة بين البطن ومقود السيارة (20 سم)، حتى لا يصطدم المقود بالبطن أثناء الوقوف المفاجئ، ووضع الكرسي بشكل مريح وكذلك مسند الرأس.
ونصح بوضع حزام الأمان بشكل صحيح؛ الجزء العلوي يأتي من منتصف عظمة الترقوة اليسرى غير ملتصق بالرقبة، ويتقاطع مع منتصف الصدر، مروراً بالجهة اليمنى من البطن، والجزء السفلي يمر تحت انحناء البطن فوق عظمة الحوض. وفق “أخبار 24”.
وأهاب بالحوامل تجنب الرحلات الطويلة المرهقة كالسفر لمسافات طويلة، والابتعاد عن القيادة في الثلث الأخير من الحمل أو عند الشعور بالإرهاق والغثيان أو الدوار، وفي حال الحوادث التواصل فوراً مع الطبيب لعمل أشعة صوتية للتأكد من سلامة الحمل.
كما نصح العبدالكريم السيدات بالاحتفاظ بتقرير طبي يتضمن معلومات عن الحمل والأدوية المستخدمة، والحساسية (للمصابات بها)، وفصيلة الدم، والتاريخ المرضي.