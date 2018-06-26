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أخبار محلية > احذر من ترك زجاجة الماء في سيارتك خلال فترة الصيف.. قد تتسبب في حريق أو تصيبك بالأمراض
26/06/2018   3:36 م

احذر من ترك زجاجة الماء في سيارتك خلال فترة الصيف.. قد تتسبب في حريق أو تصيبك بالأمراض

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حذر خبراء من ترك زجاجات الماء البلاسكتيكية في السيارة خلال فصل الصيف، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في اشتعال حريق داخل السيارة.

وبحسب موقع “لايف ساينس” الإخباري للعلوم، فإن ترك قارورة الماء البلاسكيتية في السيارة قد يعرضها لحرارة شديدة من أشعة الشمس، ما يجعلها تعمل كعدسة تركز الضوء في حزمة عالية الطاقة، تكون حافية على سبيل المثال لحرق مقعد السيارة.

وقال العالم أوديل مادين، من معهد “غيتي” في لوس أنجلوس: إن زجاجة الماء في هذه الحالة تعمل كالعدسات المجهرية التي تقوم بتوجيه فوتونات الضوء بحيث تتسلط على نقطة معينة، مشيراً إلى أن تركيز كل هذه الطاقة يمكن أن يتسبب في ذوبان أو حرق الأشياء. وفق “أخبار 24”.

ونصح مختصون كذلك بعدم شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية التي تبقى معرضة لأشعة الشمس لفترة طويلة، كون وضعها في درجات حرارة مرتفعة يمكن أن يؤدي لانبعاث مادل “بيسفينول” الذي يؤدي لاختلال توازن الهرومنات والإصابة بمرض السكري وزيادة الوزن، إضافة للتأثير على الخصوبة وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

احذر من ترك زجاجة الماء في سيارتك خلال فترة الصيف.. قد تتسبب في حريق أو تصيبك بالأمراض

أخبار محلية
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