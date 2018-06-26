“الداخلية” تمنح مهلة لمدة عام للمواطنين الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير نظامية لترخيصها

قررت وزارة الداخلية السماح لعموم المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير نظامية، بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل مَن يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية، وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17/ 10/ 1439هـ.
وأهابت الوزارة بكل مَن يقتني سلاحاً أو ذخيرة غير مرخصة الاستفادة من هذه المهلة؛ تجنباً للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.
كما دعت عموم المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وبإمكان كل مَن يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج.