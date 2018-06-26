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أخبار الخرج > محافظ #الخرج يفتتح معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
26/06/2018   1:22 م

محافظ #الخرج يفتتح معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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افتتح محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المقام بهذه المناسبة بمجمع الحديثي مول بمحافظة الخرج صباح اليوم الثلاثاء .

قص محافظ الخرج الشريط ايذانا ببدء الفعاليات وافتتاح المعرض بجانبه مدير شعبة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة من عسكريين ومدنيين .

احتوى المعرض على قسم لشعبة الخرج به العديد من المعلومات والارقام ، وقسم لمجمعات مستوصفات التعاون ، وقسم لعيادات قوى الامن بالخرج .

عقب ذلك ابتدأ الحفل بالقران الكريم ثم بكلمة للعقيد ذعار العتيبي اوضح فيها الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة هذا الداء العضال .

ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا واختتم الحفل بالتكريم للرعاة والجهات المشاركة :
(مستوصف وعيادات قوى الامن ، الغرفة التجارية ، مجمع مستوصفات التعاون الطبية ، مياه تانيا ، المراعي ) .

 

محافظ #الخرج يفتتح معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أخبار الخرج
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