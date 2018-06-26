محافظ #الخرج يفتتح معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

افتتح محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المقام بهذه المناسبة بمجمع الحديثي مول بمحافظة الخرج صباح اليوم الثلاثاء .
قص محافظ الخرج الشريط ايذانا ببدء الفعاليات وافتتاح المعرض بجانبه مدير شعبة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة من عسكريين ومدنيين .
احتوى المعرض على قسم لشعبة الخرج به العديد من المعلومات والارقام ، وقسم لمجمعات مستوصفات التعاون ، وقسم لعيادات قوى الامن بالخرج .
عقب ذلك ابتدأ الحفل بالقران الكريم ثم بكلمة للعقيد ذعار العتيبي اوضح فيها الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة هذا الداء العضال .
ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا واختتم الحفل بالتكريم للرعاة والجهات المشاركة :
(مستوصف وعيادات قوى الامن ، الغرفة التجارية ، مجمع مستوصفات التعاون الطبية ، مياه تانيا ، المراعي ) .