دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي الإنترنت إلى إجراء اختبارات قياس جودة تجربة الإنترنت من خلال منظومة مقياس.
وأوضحت أن “مقياس” عبارة عن منظومة أدوات لقياس واختبار جودة الإنترنت بغرض تحسينه لمستخدميه في المملكة.
وأبانت أن هذه المنظومة مبنية على معايير موثقة ومطبَّقة في عدد من دول العالم مثل أمريكا وبريطانيا وسنغافورة والبرازيل.
وأضافت الهيئة أن أدوات اختبار جودة الإنترنت تتكون من موقع إلكتروني لقياس سرعة الإنترنت من أجهزة الحاسب، إضافة إلى تطبيق للأجهزة الذكية لنفس الغرض، وأخيرا أجهزة خاصة لقياس خدمة الإنترنت الثابت.
وفق “أخبار 24”.