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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان “أردوغان” بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية
26/06/2018   11:30 ص

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان “أردوغان” بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية لخمس سنوات قادمة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بالرئيس أردوغان، معبرا عن تمنياته له بالتوفيق ولتركيا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، عبّر الرئيس التركي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الأخوية النبيلة تجاه تركيا وشعبها.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ببرقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية تركيا وشعبها الشقيق.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان “أردوغان” بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

أخبار محلية
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