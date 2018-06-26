علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على بدء العمل بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، والذي بدأ تطبيقه أول أمس (الأحد)، مبيناً أنه دليل على إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة في المملكة.
وقال السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أتابع باهتمام ما تحقق المرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية، ممُثلة في جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمكينها وحماية حقوقها”.
وأضاف أن القرارات الأخيرة كانت “دليلاً دامغاً على إرادة حقيقية فى الارتقاء بالمرأة ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة، كما كانت أيضاً دليلاً حقيقياً على شجاعة القرار والرغبة الصادقة فى التنوير والتطوير”. وفق “أخبار 24”.