مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تدشن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بقيمة تتجاوز 102 مليون ريال

دشنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخراً، مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بمنطقة الوادي الصناعي بالمدينة، بالشركة مع ” جاز العربية للخدمات “، الذي يعد جزءاً من مشروع شامل تعكف شركة أرامكو السعودية على تنفيذه مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإمداد المدينة بالغاز الطبيعي من ينبع.
ويبلغ قيمة المشروع أكثر من ” 102 ” مليون ريـال سعودي، حيث يقارب طول الأنبوب المزمع إنشاءه 13.7 كيلو متر بمقدار 18 بوصة، وتم تصميمه وفق نظام الضغط المنخفض، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتأسيس نظام توزيع الضغط العالي، وذلك على حسب احتياج كل مستثمر على حـده.وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد أن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في المدينة الاقتصادية، مفيداً أن خط الأنابيب الجديد يضاف إلى مجموعة المزايا التي يقدمها الوادي الصناعي للمستثمرين، الذي سيتيح تخفيض التكلفة التشغيلية لمختلف الشركات والمصانع والمستثمرين في المدينة على اختلاف استثماراتهم. وفق “مزمز”.
وبين الرشيد أن توسيع نوعية الاستثمارات المستهدفة في المدينة الاقتصادية لتشمل الصناعات التي تعتمد على الغاز بأسعار ومميزات تنافسية، مبيناً أن الوادي الصناعي بات يشكل مركزاً رئيسياً للصناعات المتنوعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ويسهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال استقطاب المزيد من رؤوس الأموال من الشركات العالمية والمحلية في مختلف القطاعات. يذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز سيشمل العديد من المرافق، ومنها: منطقة إطلاق ومنطقة حرة مشتركة بين المدينة الاقتصادية وأرامكو السعودية في المرحلة الخامسة من الوادي الصناعي، وكذلك منطقة أخرى للاستلام تقع في المرحلة الثانية منه، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال تطوير الخط الجديد خلال الـ 15 شهراً.